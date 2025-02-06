В Минской области микроавтобус столкнулся с поездом Москва — Брест

В Минской области микроавтобус столкнулся с поездом Москва — Брест3
- 6.02.2025, 11:41
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Инцидент произошел сегодня в 9.52.
Утром 6 февраля на железнодорожном переезде перегона Койданово — Негорелое произошло столкновение пассажирского поезда № 27 Москва — Брест с микроавтобусом ГАЗель, сообщает Белорусская железная дорога.
Инцидент произошел в 9.52.
В сообщении указано, что в момент происшествия световая и звуковая сигнализация на переезде работала исправно. Для предотвращения аварии машинист применил экстренное торможение.
К счастью, пострадавших нет. Однако движение поезда задержится примерно на 40 минут.
Железнодорожные службы принимают оперативные меры по устранению последствий инцидента.