Лукашенко разрешил размещать военные базы России на территории Беларуси 13 6.02.2025, 11:54

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Договор подписан сроком на 10 лет.

Путин подал в Госдуму законопроект о ратификации подписанного в декабре 2024 года соглашения с Беларусью о гарантиях безопасности в рамках «союзного государства».

Соответствующий документ уже появился на официальном сайте российского парламента.

Как оказалось, режим Лукашенко предоставляет разрешение на размещение на своей территории российских военных баз и подразделений.

Примечательно, что договор будет действовать не менее 10 лет, с автоматическим продлением на последующие 10-летние сроки.

Соглашение было подписано еще 6 декабря 2024 года в Минске во время заседания «высшего государственного совета» с участием Александра Лукашенко и Владимира Путина.

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