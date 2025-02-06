Белоруску наказали за нанесение побоев своему ребенку

Белоруску наказали за нанесение побоев своему ребенку2
- 6.02.2025, 12:37
Женщина утверждает, что лишь «слегка ударила его по ягодицам».
В Минске 30-летнюю женщину наказали штрафом за побои, которые она нанесла своему 7-летнему сыну, сообщает Генпрокуратура.
Инцидент произошел в октябре 2024 года. У ребенка обнаружили ссадины, кровоподтеки и царапины. На это обратили внимание классный руководитель и медсестра, которая осматривала мальчика. Сам ребенок подтвердил, что мать его ударила.
Женщина утверждала, что не избивала сына, а лишь «слегка ударила его по ягодицам». Отец мальчика не хотел, чтобы ее привлекали к ответственности. Однако прокуратура изучила все доказательства, в том числе фотографии побоев, и передала дело в суд.
В итоге суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 10.1 КоАП и назначил ей штраф в размере 126 рублей.