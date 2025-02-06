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Белоруску наказали за нанесение побоев своему ребенку

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  • 6.02.2025, 12:37
Белоруску наказали за нанесение побоев своему ребенку

Женщина утверждает, что лишь «слегка ударила его по ягодицам».

В Минске 30-летнюю женщину наказали штрафом за побои, которые она нанесла своему 7-летнему сыну, сообщает Генпрокуратура.

Инцидент произошел в октябре 2024 года. У ребенка обнаружили ссадины, кровоподтеки и царапины. На это обратили внимание классный руководитель и медсестра, которая осматривала мальчика. Сам ребенок подтвердил, что мать его ударила.

Женщина утверждала, что не избивала сына, а лишь «слегка ударила его по ягодицам». Отец мальчика не хотел, чтобы ее привлекали к ответственности. Однако прокуратура изучила все доказательства, в том числе фотографии побоев, и передала дело в суд.

В итоге суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 10.1 КоАП и назначил ей штраф в размере 126 рублей.

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