В системе управления армии РФ начался хаос из-за действий Starlink

В системе управления армии РФ начался хаос из-за действий Starlink5
- 6.02.2025, 13:07
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Стали известны детали ЧП.
Подразделения армии РФ теряют возможность координировать свои действия. Все из-за системы спутникового интернета Starlink компании SpaceX, которая начала массово блокировать аккаунты из-за подозрительной активности.
Об этом сообщает «Атеш».
Киберспециалисты партизанского движения указали, что восстановить свои аккаунты российские солдаты смогут только после проверки, но в ходе военных маневров это трудно.
«Хаос в системе управления армии РФ только усиливается», - подчеркнули в «Атеш».
Вопрос терминалов Starlink давно стоит ребром, еще 1 апреля глава Минцифры Украины Михаил Федоров сообщал, что Украина делает все для блокировки действия терминалов, используемых оккупантами.