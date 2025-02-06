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В системе управления армии РФ начался хаос из-за действий Starlink

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  • 6.02.2025, 13:07
  • 8,406
В системе управления армии РФ начался хаос из-за действий Starlink

Стали известны детали ЧП.

Подразделения армии РФ теряют возможность координировать свои действия. Все из-за системы спутникового интернета Starlink компании SpaceX, которая начала массово блокировать аккаунты из-за подозрительной активности.

Об этом сообщает «Атеш».

Киберспециалисты партизанского движения указали, что восстановить свои аккаунты российские солдаты смогут только после проверки, но в ходе военных маневров это трудно.

«Хаос в системе управления армии РФ только усиливается», - подчеркнули в «Атеш».

Вопрос терминалов Starlink давно стоит ребром, еще 1 апреля глава Минцифры Украины Михаил Федоров сообщал, что Украина делает все для блокировки действия терминалов, используемых оккупантами.

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