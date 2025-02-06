Великобритания приостановила договор с Беларусью 1 6.02.2025, 13:46

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В ответ на действия режима.

О приостановке действия соглашения об избежании двойного налогообложения с Беларусью сообщило Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании.

Отмечается, что белорусская сторона проинформирована об этом решении.

Уточняется, что с 1 апреля 2025 года прекратит действовать положение, касающееся налогов на прибыль компаний и других налогов, с 6 апреля — подоходного налога и налога на прирост капитала.

Подчеркивается, что решение было принято в ответ на действия Беларуси.

7 марта 2024 года Совет министров Беларуси принял постановление № 164 «О вопросах налогообложения», которое в том числе приостановило до конца 2026 года «исполнение положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения» в отношении 27 стран Запада, в том числе Великобритании (соответствующий пункт вступил в силу в июне).

Документ временно прекратил действие ст. 10 соглашения — о дивидендах, ст. 11 — о процентах, а также ст. 13 — о доходах от отчуждения имущества.

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