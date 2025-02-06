закрыть
6 февраля 2025, четверг, 14:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Великобритания приостановила договор с Беларусью

1
  • 6.02.2025, 13:46
  • 2,236
Великобритания приостановила договор с Беларусью

В ответ на действия режима.

О приостановке действия соглашения об избежании двойного налогообложения с Беларусью сообщило Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании.

Отмечается, что белорусская сторона проинформирована об этом решении.

Уточняется, что с 1 апреля 2025 года прекратит действовать положение, касающееся налогов на прибыль компаний и других налогов, с 6 апреля — подоходного налога и налога на прирост капитала.

Подчеркивается, что решение было принято в ответ на действия Беларуси.

7 марта 2024 года Совет министров Беларуси принял постановление № 164 «О вопросах налогообложения», которое в том числе приостановило до конца 2026 года «исполнение положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения» в отношении 27 стран Запада, в том числе Великобритании (соответствующий пункт вступил в силу в июне).

Документ временно прекратил действие ст. 10 соглашения — о дивидендах, ст. 11 — о процентах, а также ст. 13 — о доходах от отчуждения имущества.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко
Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип