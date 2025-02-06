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Азербайджан готовит международный суд против России

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  • 6.02.2025, 14:44
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Азербайджан готовит международный суд против России

Москва должна признать вину за сбитый самолет.

Отношения между Азербайджаном и Россией стремительно накаляются: Баку готовится к подаче иска в международный суд, поскольку Россия отказывается признать свою ответственность за трагедию, произошедшую с самолетом AzAl, который, по данным расследования, был сбит российским зенитным комплексом «Панцирь-С» в районе Грозного.

О подготовке иска сообщило одно из крупнейших азербайджанских агентств APA.

В Азербайджане подчеркнули, что у них есть фрагменты ракеты, сбившей лайнер, а также информация о военнослужащих, отдавших приказ на запуск. У Баку есть прямые доказательства вины России. Если Москва откажется от добровольного признания вины, это признает суд. Россию ждет грандиозный международный позор, отмечают эксперты.

«Москва должна открыто признать свою вину и взять на себя ответственность. В противном случае Баку готов к следующим шагам», — заявляет азербайджанская сторона.

Кремль, привыкший действовать с позиции силы на постсоветском пространстве, сталкивается с жестким противостоянием. Баку не намерен замалчивать трагедию, произошедшую с самолетом AzAl, который, по данным расследования, был сбит российским зенитным комплексом «Панцирь-С» в районе Грозного.

Россия пытается уйти от ответственности, но это уже не удастся В Кремле по традиции делают вид, что ничего не произошло. Российские официальные лица пытаются переложить вину на экипаж, а Росавиация заявила, что в отчете по катастрофе «не содержится выводов о причинах произошедшего».

Однако этот прием уже не работает. В Баку прямо называют поведение Москвы попыткой повторить сценарий малайзийского «Боинга», когда Россия на протяжении лет отрицала свою ответственность за сбитый MH17 над Донбассом. Но сейчас ситуация другая. Азербайджан не Украина, и Баку готов действовать жестко.

Источники APA сообщают, что Азербайджан уже начал формировать доказательную базу, которая может лечь в основу международного судебного разбирательства.

Удар по российскому влиянию в Азербайджане

Намерение Москвы «замять» инцидент уже обернулось для нее политическим и дипломатическим поражением.

Одновременно с этим Баку принял важное решение, которое стало еще одним ударом по Кремлю. Как сообщает издание Report, Азербайджан направил России официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на своей территории.

«Наша страна сама стала донором и не нуждается в помощи извне, особенно когда такая помощь оказывается на основании непрозрачных схем, а структура организаций носит откровенно разведывательный характер», — заявил источник журналистов.

Кремль в ловушке

Ситуация вокруг сбитого самолета ставит Россию в крайне невыгодное положение. Кремль оказался перед выбором: Признать вину и понести имиджевые и юридические потери; Продолжать отрицать очевидное, но тогда скандал только наберет обороты, а иск в международный суд станет неизбежным. Для Москвы это крах всей постсоветской политики, в которой Кремль привык решать вопросы с позиций силы.

Баку же показывает, что больше не собирается терпеть безнаказанность России. Пока Кремль затягивает время и надеется «замять» этот инцидент, в Баку продолжают собирать доказательства и готовиться к судебному разбирательству, которое может стать крупнейшим дипломатическим позором для России за последние годы.

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