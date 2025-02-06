У границы с Беларусью сбежали трое российских зэков, которых везли на войну

У границы с Беларусью сбежали трое российских зэков, которых везли на войну3
- 6.02.2025, 15:59
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Во время побега они открыли огонь по сослуживцам.
В Брянской области объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на войну с Украиной. Но до фронта они не доехали, а сбежали.
«2 февраля во время транспортировки в зону проведения СВО, сбежали трое бывших заключенных — военнослужащих 104 десантно-штурмового полка 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ», — сообщает канал «Досье шпиона».
Это Чугаев Константин Николаевич, 1989 г.р., рядовой, Михайлов Максим Сергеевич, 1989, младший сержант, а также Никитин Леонид Алексеевич, 2005, рядовой.
Во время побега, сообщает канал, они открыли огонь по военнослужащим полка, один из них ранен.
Розыскные мероприятия проводятся на территории Брянской и соседних областей.
Населенный пункт Сеща Брянской области, откуда сбежали зэки, находится в 50-70 км от населенных пунктов Беларуси.