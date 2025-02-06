У границы с Беларусью сбежали трое российских зэков, которых везли на войну 3 6.02.2025, 15:59

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иллюстративное фото

Во время побега они открыли огонь по сослуживцам.

В Брянской области объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на войну с Украиной. Но до фронта они не доехали, а сбежали.

«2 февраля во время транспортировки в зону проведения СВО, сбежали трое бывших заключенных — военнослужащих 104 десантно-штурмового полка 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ», — сообщает канал «Досье шпиона».

Это Чугаев Константин Николаевич, 1989 г.р., рядовой, Михайлов Максим Сергеевич, 1989, младший сержант, а также Никитин Леонид Алексеевич, 2005, рядовой.

Во время побега, сообщает канал, они открыли огонь по военнослужащим полка, один из них ранен.

Розыскные мероприятия проводятся на территории Брянской и соседних областей.

Населенный пункт Сеща Брянской области, откуда сбежали зэки, находится в 50-70 км от населенных пунктов Беларуси.

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