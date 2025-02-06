«Собралась и пошла штурмовать эту неприступную стену» 1 6.02.2025, 17:49

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Попасть к врачу — настоящий квест.

Как попасть на прием к врачу в городке на Гомельщине? Это задача с двумя звездочками, пишет в редакцию сайта Charter97.org читательница Екатерина.

Я уже в таком возрасте, когда начинают к человеку цепляться всякого рода болезни. Лечить, конечно же, стариков никто не хочет, выпишут таблетки, чтобы отцепились, да иди, сиди дома.

Когда же пытаюсь заговорить о лечении, то частенько нарываюсь на фразу «А вы себе в паспорт заглядывали?» Меня это очень оскорбляет. Неужели, когда мой возраст приближается к 70-ти, я не имею права на квалифицированную медицинскую помощь?

Да я себя и старой» себя совсем не чувствую. Поэтому мне обидно, когда меня называют «бабушкой». Я имею группу инвалидности и, соответственно, нуждаюсь в непрерывном лечении медикаментами.

Обычно всегда есть лекарство в запасе, а тут взглянула и обомлела. Как-то невзначай закончился мой запас. Начала звонить в регистратуру, но, чтобы с той стороны услышать ответ, потратила три дня.

Когда наконец услышала ласковый голос, обрадовалась как ребенок, вот только радость моя была недолгой. Ближайший визит к врачу возможен только через 3 недели.

Собралась я на следующий день и пошла телом штурмовать эту неприступную стену. Утром, конечно же, не к пациентам – многочисленные совещания. Отсидев в очереди четыре часа, попросила, чтобы выписали мне лекарства.

В ответ услышала, что врач занята и уставшая, поэтому рецепт мне никто не даст. Я остолбенела от такого поворота. Вышла, посидела, подумала, что делать, и пошла к помощнику врача.

Там мне сказали, что мои лекарства выписываются на специальном бланке, поэтому конкретно эти выписать не могут, но дали рецепт на другие, которые помогут мне продержаться три недели до визита. Вот такое оно, лицо «доступной и бесплатной» медицины.

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