На Солнце произошла близкая к высочайшему классу Х вспышка 6.02.2025, 19:53

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Что ждать белорусам.

Днем 6 февраля на Солнце произошла мощная вспышка, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО Российской академии наук. Вот что ждать от данной вспышки белорусам и всем жителям планеты.

Информируют о том, что новая крупная вспышка, одна из самых мощных в текущем всплеске активности, была зарегистрирована средствами слежения за Солнцем. Это событие началось около 13.47 по белорусскому времени, а максимум зафиксировали в 14.04.

«По измерениям потоков рентгеновского излучения, событие имеет класс M7.7, то есть в итоге не достигло порога X класса, хотя и оказалось очень близко к нему», - рассказали в Лаборатории.

В нынешнем февральском всплеске активности это второе по силе событие. А самое крупное — вспышка уровня M8.8 - произошла 3 февраля. Эксперты объяснили, что вспышка произошла в области 3981, самой крупной из находящихся на стороне Солнца, обращённой к Земле.

Кстати, активность Солнца росла с начала февраля. А с 3 по 4 февраля за двое суток насчитали 40 вспышек. 5 февраля число событий снизилось. При этом выяснилось, что это было скорее накопление энергии.

И последние событие подтверждает этот сценарий. Как ситуация будет развиваться дальше, можно будет понять в ближайшие сутки.

«Так как центр взрыва находится в области максимального влияния на Землю, то высока вероятность воздействия вспышки на планету», - заключили эксперты.

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