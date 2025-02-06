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Президент Чехии подписал закон, запрещающий россиянам получать гражданство

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  • 6.02.2025, 21:12
Президент Чехии подписал закон, запрещающий россиянам получать гражданство

До окончания войны против Украины.

Президент Чехии Петр Павел подписал закон, который запрещает предоставление чешского гражданства россиянам. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщили на сайте президента.

Даже если они откажутся от российского паспорта, в большинстве случаев получить гражданство Чехии будет невозможно до завершения войны в Украине, отмечает российская служба «Радио Свобода». Кроме того, в уголовном кодексе появится новая норма, запрещающая сотрудничество с иностранными государствами без разрешения.

Также законопроект определяет правила приема украинских беженцев в стране. Им продлили временную защиту еще на год, что позволяет пользоваться государственной медицинской страховкой, учиться и работать. Для тех, кто может обеспечивать себя самостоятельно, предусмотрен специальный вид на жительство, который впоследствии может стать постоянным.

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