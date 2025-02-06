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Apple начала выплачивать по $200–350 владельцам iPhone 7

  • 6.02.2025, 23:00
  • 1,178
Apple начала выплачивать по $200–350 владельцам iPhone 7

Но не всем.

Apple начала выплачивать по $200—350 пользователям смартфонов iPhone 7/7 Plus с дефектным звуком. Речь о так называемой Loop Disease — проблеме, связанной с аудиочипом в части проданных устройств. Подробнее пишет 9to5mac.

Несколько лет назад пользователи, которых затронуло затруднение, подали коллективный иск против Apple в США. После долгого разбирательства производитель согласился его удовлетворить. Так, присоединившиеся к исковому заявлению юзеры начали получать порядка $200 компенсации. Впрочем, если ремонт до этого оплачивался самостоятельно, сумма растет до $350.

Впрочем, есть нюанс: срок присоединения к коллективному иску истек еще прошлым летом. То есть получить компенсацию смогли не все владельцы iPhone, даже если проблема их затронула. Кроме того, сама Apple правонарушений не признала, а лишь пошла на мировое соглашение.

Сам дефект крылся в ухудшении качества звука — в том числе во время вызовов FaceTime.

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