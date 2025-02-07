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В Киеве похоронили белоруску Марию Зайцеву

  • 7.02.2025, 11:57
В Киеве похоронили белоруску Марию Зайцеву
Мария Зайцева

Она погибла, защищая Украину с оружием в руках.

С 24-летней белоруской Марией Зайцевой, которая погибла на фронте в Украине, попрощались в Киеве.

7 февраля на кладбище в Киеве, где похоронены другие белорусские воины, похоронили белорусскую доброволицу, сообщает «Радыё Свабода».

В числе других здесь похоронен боец-белорус с позывным «Минск» из II Интернационального легиона, он погиб в бою летом 2023 года.

Мария Зайцева погибла 17 января в боях под Покровском, где воевала в составе 2-го Интернационального легиона.

Девушка стало известной во время протестов 2020 года. Многие помнят белоруску по фото, сделанному 9 августа в Минске возле Стелы. Тогда девушка была ранена светошумовой гранатой, а в теле было несколько ранений от резиновых пуль.

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