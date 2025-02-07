ЕС увеличит пошлины на белорусские удобрения до 100%
- 7.02.2025, 16:26
Поэтапное увеличение ставок начнется с 1 июля 2025 года.
Европейский союз заявил о повышении пошлин на удобрения, импортируемые из Беларуси и России. Соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте Европейской комиссии (ЕК).
Поэтапное увеличение ставок начнется с 1 июля 2025 года и к 2028 году может достичь 100%.
Согласно документу, первоначальный уровень пошлин составит 40–45 евро за тонну, но к 2027 году он вырастет до 80–95 евро, а с 1 июля 2028 года может достигнуть 315–430 евро за тонну. Введение таких мер объясняется необходимостью диверсификации поставок и снижением зависимости от российских и белорусских удобрений.
В 2023 году ЕС импортировал удобрения из этих стран на 1,31 млрд евро, при этом действующая пошлина в размере 6,5% была признана недостаточной. Ограничения не затронут удобрения с содержанием фосфора и калия, а также мелкую расфасовку до 10 кг.