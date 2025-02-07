Из Минска возобновляются авиарейсы в город, куда не летали 32 года подряд 7.02.2025, 23:57

1,456

Цена билета в одну сторону составляет от 64 евро.

Из Минска возобновляются авиарейсы в российский Ульяновск. Полеты снова будет выполнять авиакомпания Red Wings, пишет Blizko.by.

Ранее стало известно, что из Минска возобновляют полеты сразу в три российских города, куда прежде летала компания Red Wings, — Архангельск, Уфу и Челябинск. Но никакой информации о рейсах в Ульяновск еще месяц назад не было.

Сейчас же, судя по обновленному расписанию на сайте Национального аэропорта Минск и по системе продажи билетов, рейсы стартуют начиная с 21 марта 2025 года. Они будут выполняться раз в неделю по пятницам.

Цена билета в одну сторону составляет от 64 евро, туда-обратно — от 97 евро.

Авиакомпания Red Wings летала из Минска в Ульяновск с 1 июня по 22 ноября 2024 года. Для Ульяновска это был первый заграничный авиарейс. Билеты стоили от 69 евро в одну сторону. До этого последний раз прямые рейсы туда выполнялись только в 1992 году. То есть вплоть до прошлого лета перерыв в полетах составлял 32 года.

По данным Blizko.by, из всех российских авиакомпаний только у Red Wings есть допуск на линию Минск — Ульяновск, выданный Росавиацией. Допуск был выдан в июне 2023 года и разрешает выполнять два рейса в неделю.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com