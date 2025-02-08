Во Франции начали расследование против соцсети X Маска
- 8.02.2025, 1:43
Расследование инициировали после обращения депутата.
Прокуратура Парижа начала расследование работы социальной сети X, которая принадлежит основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску, из-за возможного искажения ее алгоритмами работы автоматизированной системы обработки данных. Об этом сообщает France Info 7 февраля.
Как говорится в статье, следователи вместе со специалистами по киберпреступности проводят начальные технические проверки и анализируют алгоритмы X.
Расследование инициировали после обращения депутата Эрика Ботореля, добавляет СМИ.
«Я видел несколько публикаций, в которых упоминаются «авторы искаженной работы алгоритма рекомендаций» системы X. Поэтому 12 января я направил обращение в киберпрокуратуру», – написал Боторель в соцсети.