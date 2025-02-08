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Трамп аннулировал допуск Байдена к секретной информации

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  • 8.02.2025, 11:02
Трамп аннулировал допуск Байдена к секретной информации

Бывшие президенты США получают некоторые брифинги по разведке даже после того, как покидают пост.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он отзывает доступ бывшего президента Джо Байдена к правительственным секретам и прекращает его ежедневные брифинги по разведке. Об этом Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, сообщает Associated Press.

«Джо Байдену нет необходимости продолжать получать доступ к секретной информации. Поэтому мы немедленно отзываем допуски Джо Байдена к секретной информации и прекращаем его ежедневные разведывательные брифинги», — написал Трамп.

В своем посте о Байдене Трамп сослался на прошлогодний отчет специального прокурора Роберта Хура, заявив: «Отчет Хура показал, что Байден страдает «плохой памятью» и даже в «лучшие годы» ему нельзя доверять конфиденциальную информацию».

Трамп также напомнил, что Байден во время своего президентского срока дал указание не допустить Трампа к сведениям о национальной безопасности.

«Он создал этот прецедент в 2021 году, когда поручил разведывательному сообществу не допустить 45-го президента США (меня!) к информации о национальной безопасности, любезность, оказанная бывшим президентам», - подчеркнул Трамп.

Бывшие президенты традиционно получают некоторые брифинги по разведке даже после того, как они покидают свой пост.

Однако в 2021 году, вскоре после вступления в должность, Байден сказал CBS, что, по его мнению, Трамп не должен иметь доступ к брифингам разведки из-за его «неустойчивого поведения» и опасений, что он может поделиться информацией.

«Какая ценность в предоставлении ему брифинга разведки? Какое влияние он вообще оказывает, кроме того, что он может оступиться и что-то сказать?» — сказал тогда Байден.

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