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WP: Кандидат Трампа на пост главы ФБР получал деньги от союзника Кремля

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  • 8.02.2025, 11:35
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WP: Кандидат Трампа на пост главы ФБР получал деньги от союзника Кремля
Кэш Патель

Суммы шли от известного пропагандиста, связанного с фондом Путина.

Кандидат президента Дональда Трампа на пост директора ФБР Кэш Патель получал деньги от кинокомпании, принадлежащей режиссеру, известному теориями заговора «глубинного государства» и антизападными взглядами.

Как сообщает The Washington Post, в прошлом году Патель получил 25 000 долларов от Global Tree Pictures, компании из Лос-Анджелеса. Ее руководителем является Игорь Лопатенок, кинорежиссер, известный проектами пророссийской пропаганды, которые финансировались из фонда, созданного Владимиром Путиным.

Как пишет издание, Пателю заплатили за участие в документальном фильме «Вся президентская рать: заговор против Трампа, который вышел в эфир в ноябре на онлайн-сети Такера Карлсона. В этом шестисерийном фильме Патель вместе с другими представителями администрации Трампа выступал в роли «жертв заговора», который «разрушил жизни соратников Трампа в попытке отстранить демократически избранного президента от должности».

Среди других участников документального фильма были бывший советник Трампа по предвыборной кампании Стивен К. Бэннон, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани и бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн, который ушел в отставку в начале 2017 года после того, как сделал ложные заявления о своих разговорах с российским послом.

«Если Пателя утвердят, агентство, ответственное за защиту от российских шпионских операций внутри Соединенных Штатов, возглавит человек, который несколькими месяцами ранее взял деньги у предполагаемого союзника Кремля», - пишет WP.

Издание напоминает, что запланированное на этой неделе голосование Комитета по правосудию по выдвижению кандидатуры Пателя было отложено до следующей недели из-за возражений, высказанных членами комиссии от Демократической партии. Демократы в целом выступили против выдвижения кандидатуры Пателя, называя его экстремистом с недостаточным опытом руководства, который будет использовать ФБР для ответных действий против людей, которых он и Трамп считают противниками.

Игорь Лопатёнок, уроженец Украины, переехал из России в Лос-Анджелес в 2008 году. Согласно его сообщениям в социальных сетях, Лопатенок ездил в Москву по крайней мере три раза в период с 2012 по 2014 год и публично критиковал протесты 2014 года в Киеве.

В марте 2023 года Лопатенок был назначен художественным руководителем российской кампании влияния, которая получила около 31 000 долларов США в виде финансирования от фонда, созданного Путиным для культурных инициатив. Кампания под названием «To Russia With Love» противостояла изображениям в западных СМИ того, «как ужасно жить в России и как хорошо переехать на Запад».

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