Украинские бойцы разгромили колонну «элитных» войск РФ
- 8.02.2025, 16:00
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Россияне попыталась прорваться колонной танков и БМП.
Бойцы Третьей штурмовой разгромили колонну «элитных» войск РФ. Оккупанты пытались прорваться на танках в Харьковской области. Об этом сообщает Третья штурмовая бригада.
«В районе н.п. Первомайское 4 танковая дивизия, так называемая «элитная» Кантемировская, 1 танковой армии РФ попыталась осуществить прорыв колонной танков и БМП с участием багги», - говорится в сообщении.
Отмечается, что попав под удары артиллерии, оккупанты потеряли первые 2 БМП еще на переправе - техника просто утонула.
«В работу вступили силы FPV бригады, которые нанесли удары во время движения вражеской колонны», - отметили в бригаде.
Военные также добавили, что штурм россиян закончился уничтожением БРЭМ, которую пригнали эвакуировать утонувшую технику.
«Итог - минус 10 единиц вражеской бронетехники, 10 «двухсотых» и 30 «трехсотых» РФ», - подчеркнули в Третьей штурмовой.