Китайское судно с дизтопливом и мазутом терпит бедствие у Сахалина 8.02.2025, 23:17

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Судно село на мель.

Китайское судно с дизтопливом и мазутом село на мель в Невельском районе Сахалинской области.

Как сообщает Telegram-канал Baza, сухогруз «Анг Янг-2», нагруженный 56 тоннами дизельного топлива и 706 тоннами мазута, получил пробоину в Невельском районе. Судно с 20 членами экипажа село на мель южнее порта Невельск.

МЧС сообщает, что разлива топлива не наблюдается и в настоящее время прорабатывается вопрос о снятии судна с мели.

Однако, по предварительным данным, пока нет реального понимания, насколько серьезна пробоина, так как китайская команда не может внятно объяснить масштабы проблемы, а переводчик, по выражению местного источника, «хромает».

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