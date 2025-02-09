Трамп созвонился с Путиным 3 9.02.2025, 8:38

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Чтобы договориться о прекращении войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер хотел попытаться договориться с главой Кремля о прекращении войны РФ с Украиной.

Об этом сообщает The New York Post.

Президент США на борту Air Force One рассказал американскому изданию в пятницу в интервью, что Путин «хочет, чтобы люди перестали гибнуть» во время войны.

На вопрос представителей СМИ, сколько они разговаривали, Трамп отметил, что «лучше бы я не говорил».

Американский президент считает, что Путину будто бы «небезразличны» убийства на фронте.

«Он хочет, чтобы люди перестали умирать. Все эти мертвые люди. Молодые, молодые, красивые люди. Они как ваши дети, их два миллиона - и без причины», - цитирует Трампа The New York Post.

Также он повторил утверждение, что широкомасштабной войны РФ против Украины «никогда бы не произошло», если бы он был президентом в 2022 году.

По словам Трампа, в отличие от своего предшественника, у него «всегда были хорошие отношения с Путиным».

Также президент США заявил, что у него есть конкретный план прекращения российско-украинской войны.

«Я надеюсь, что это быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война такая плохая в Украине. Я хочу покончить с этим проклятым делом», - рассказал Трамп.

Обращаясь к советнику по национальной безопасности Майку Волцу, который присоединился к нему в его кабинете на борту Air Force One, Трамп сказал: «Давайте начнем эти встречи».

«Они хотят встретиться. Каждый день гибнут люди. Гибнут молодые красивые солдаты. С обеих сторон. По всему полю боя», - цитирует президента США американское издание.

Ожидается, что на следующей неделе вице-президент США Джей Ди Ванс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.

Трамп заявил, что хочет заключить с Зеленским соглашение на 500 миллионов долларов по доступу к редкоземельным минералам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

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