В Кремле странно отреагировали на заявление Трампа о разговоре с Путиным

В Кремле странно отреагировали на заявление Трампа о разговоре с Путиным1
- 9.02.2025, 12:45
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Песков не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о состоявшемся телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. В то же время он указал, что коммуникации между российской властью и командой Трампа существуют.
По словам Пескова, по мере того, как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, «возникает много разных коммуникаций, которые ведутся по разным каналам».
«На фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», - заявил он.