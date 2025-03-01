Ученые: Американские мужчины изменились 7 1.03.2025, 17:08

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Повлияла пандемия.

Группа социологов под руководством Университета Торонто показала, что женатые мужчины в США выполняют сегодня гораздо больше работы по дому, чем 20 лет назад, пишет techinsider.

На протяжении большей части современной истории замужние женщины в США выполняли основную часть работы по дому: приготовление пищи, уборку, стирку и уход за детьми. На протяжении многих лет такое положение дел считалось нормальным, поскольку женщины оставались дома, а не устраивались на работу. Мужчины, в свою очередь, устраивались на работу и оплачивали счета.

Вторая мировая война принесла некоторые изменения, поскольку замужние женщины вышли на работу, чтобы оплачивать счета, пока их мужья были на войне. С тех пор все больше и больше женщин выходят на работу, как замужних, так и одиноких. Но долгое время это не приводило к тому, что мужчины стали выполнять больше работы по дому. Во многом это было связано с преобладающим мнением, что это «женская работа». Но многое поменялось, отчасти благодаря пандемии.

Чтобы узнать, сколько времени женатые мужчины и женщины тратят на домашнюю работу в целом и в сравнении друг с другом, исследователи изучили данные Американского исследования использования времени, которое охватывало период с 2003 по 2005 год, а затем с 2022 по 2023 год.

Исследовательская группа обнаружила, что замужние женщины тратили примерно 4,2 часа в неделю на домашнюю работу в период с 2003 по 2005 год на 1 час работы, выполненной их мужьями. Двадцать лет спустя время, потраченное женщинами, составило 2,5 часа в неделю на 1 час работы, выполненной их мужьями, — изменение на 40%.

Выводы ученых, также свидетельствуют, что женатые мужчины не равномерно распределяют свое время, потраченное на домашние дела. Например, супруги тратят почти одинаковое количество времени на покупки. Но это не относится к уборке и уходу за детьми, здесь женщины по-прежнему работают больше, но и здесь разрыв сокращается.

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