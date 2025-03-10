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В Англии нашли монумент, который мог быть прообразом Стоунхенджа

  • 10.03.2025, 9:33
В Англии нашли монумент, который мог быть прообразом Стоунхенджа

Самое старое круглое сооружение во всей Британии.

Британские археологи из Эксетерского университета выяснили, что памятник Флагстоунс в Дорсете, датируемый примерно 3200 годом до нашей эры, оказался самым ранним известным крупным круглым сооружением в Британии. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

Фото: Jennie Anderson

Флагстоунс представляет собой каменный круг диаметром 100 метров, окруженный рвом. На его территории обнаружены захоронения, включая кремированного взрослого и троих детей. Уникальность памятника заключается в его сходстве с более поздними сооружениями, такими как Стоунхендж, что позволяет предположить, что Флагстоунс мог послужить прототипом для них.

Исследование показало, что памятник использовался в два этапа: сначала около 3650 года до н. э., а затем около 3200 года до н. э., когда были проведены основные захоронения.

Памятник также демонстрирует связи с другими неолитическими объектами в Уэльсе и Ирландии, подчеркивая взаимосвязь древних сообществ.

Открытие меняет представления о развитии ритуальных и погребальных практик в древней Британии, отметили исследователи.

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