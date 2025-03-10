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Дроны ВСУ атаковали один из крупнейших в России НПЗ

  • 10.03.2025, 10:22
  • 1,902
Дроны ВСУ атаковали один из крупнейших в России НПЗ

Его мощность достигает 8,8 млн тонн нефти в год.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко подтвердил, что в ночь на 10 марта роем дронов было атаковано крупное предприятие — Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в стране-агрессора РФ.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своем канале в Telegram.

«Его мощность достигает 8,8 млн тонн нефти в год, что делает его одним из десяти крупнейших в РФ. Завод производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо и мазут, которые критически важны для транспорта и военной техники», — написал Коваленко.

По данным руководителя ЦПД при СНБО, для армии РФ данный НПЗ имеет стратегическое значение, поскольку «обеспечивает стабильные поставки топлива для военных операций».

10 марта в Telegram сообщалось, что в ночь на 10 марта в Самарской области прогремели несколько взрывов на фоне угрозы воздушной атаки. Сообщалось, что целью дронового удара мог стать Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, входящий в группу «Роснефть».

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