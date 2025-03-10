Дроны ВСУ атаковали один из крупнейших в России НПЗ 10.03.2025, 10:22

1,902

Его мощность достигает 8,8 млн тонн нефти в год.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко подтвердил, что в ночь на 10 марта роем дронов было атаковано крупное предприятие — Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в стране-агрессора РФ.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своем канале в Telegram.

«Его мощность достигает 8,8 млн тонн нефти в год, что делает его одним из десяти крупнейших в РФ. Завод производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо и мазут, которые критически важны для транспорта и военной техники», — написал Коваленко.

По данным руководителя ЦПД при СНБО, для армии РФ данный НПЗ имеет стратегическое значение, поскольку «обеспечивает стабильные поставки топлива для военных операций».

10 марта в Telegram сообщалось, что в ночь на 10 марта в Самарской области прогремели несколько взрывов на фоне угрозы воздушной атаки. Сообщалось, что целью дронового удара мог стать Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, входящий в группу «Роснефть».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com