Новый премьер Канады — Трампу: Как и в хоккее, мы выигрываем

Новый премьер Канады — Трампу: Как и в хоккее, мы выигрываем4
- 10.03.2025, 11:13
- 2,768
Сильные слова Марка Карни.
Новый премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна никогда не станет частью США. Также он пообещал сохранить новые тарифы на товар из США, пока в Вашингтоне «не продемонстрируют уважение» к Канаде.
Марк Карни — бывший председатель Центробанка, сообщает агентство АР. Именно он накануне и стал победителем в гонке за лидерство Либеральной партии. Он же и сменит на посту премьер-министра Джастина Трюдо.
Трамп необоснованно поднял тарифы на канадский товар, а также постоянно атакует рабочий класс и бизнес, заявил Карни, именно поэтому Канада и дальше будет сохранять все ограничения касательно США.
«Мы не просили этой битвы. Американцы не должны сомневаться: в торговле, как и в хоккее, Канада выигрывает», - подчеркнул будущий премьер-министр страны.
Также Карни сравнил США с «плавильным котлом», а Канаду - «с мозаикой». Обе страны разные и поэтому никогда не будут одним целым.
По словам Карни, Канада больше не может доверять такой стране, как США.
За Карни отдали свои голоса 85,9% канадцев, а за Фриланда всего 8% избирателей. Марк Карни родился в 1965 году в Форт-Смите. Сразу после учебы стал работать в компании Goldman Sachs. С 2013 по 2020 года возглавлял Банк Англии.