закрыть
10 марта 2025, понедельник, 11:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новый премьер Канады — Трампу: Как и в хоккее, мы выигрываем

4
  • 10.03.2025, 11:13
  • 2,768
Новый премьер Канады — Трампу: Как и в хоккее, мы выигрываем
Марк Карни

Сильные слова Марка Карни.

Новый премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна никогда не станет частью США. Также он пообещал сохранить новые тарифы на товар из США, пока в Вашингтоне «не продемонстрируют уважение» к Канаде.

Марк Карни — бывший председатель Центробанка, сообщает агентство АР. Именно он накануне и стал победителем в гонке за лидерство Либеральной партии. Он же и сменит на посту премьер-министра Джастина Трюдо.

Трамп необоснованно поднял тарифы на канадский товар, а также постоянно атакует рабочий класс и бизнес, заявил Карни, именно поэтому Канада и дальше будет сохранять все ограничения касательно США.

«Мы не просили этой битвы. Американцы не должны сомневаться: в торговле, как и в хоккее, Канада выигрывает», - подчеркнул будущий премьер-министр страны.

Также Карни сравнил США с «плавильным котлом», а Канаду - «с мозаикой». Обе страны разные и поэтому никогда не будут одним целым.

По словам Карни, Канада больше не может доверять такой стране, как США.

За Карни отдали свои голоса 85,9% канадцев, а за Фриланда всего 8% избирателей. Марк Карни родился в 1965 году в Форт-Смите. Сразу после учебы стал работать в компании Goldman Sachs. С 2013 по 2020 года возглавлял Банк Англии.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский