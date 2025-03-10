Новый премьер Канады — Трампу: Как и в хоккее, мы выигрываем 4 10.03.2025, 11:13

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Марк Карни

Сильные слова Марка Карни.

Новый премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна никогда не станет частью США. Также он пообещал сохранить новые тарифы на товар из США, пока в Вашингтоне «не продемонстрируют уважение» к Канаде.

Марк Карни — бывший председатель Центробанка, сообщает агентство АР. Именно он накануне и стал победителем в гонке за лидерство Либеральной партии. Он же и сменит на посту премьер-министра Джастина Трюдо.

Трамп необоснованно поднял тарифы на канадский товар, а также постоянно атакует рабочий класс и бизнес, заявил Карни, именно поэтому Канада и дальше будет сохранять все ограничения касательно США.

«Мы не просили этой битвы. Американцы не должны сомневаться: в торговле, как и в хоккее, Канада выигрывает», - подчеркнул будущий премьер-министр страны.

Также Карни сравнил США с «плавильным котлом», а Канаду - «с мозаикой». Обе страны разные и поэтому никогда не будут одним целым.

По словам Карни, Канада больше не может доверять такой стране, как США.

За Карни отдали свои голоса 85,9% канадцев, а за Фриланда всего 8% избирателей. Марк Карни родился в 1965 году в Форт-Смите. Сразу после учебы стал работать в компании Goldman Sachs. С 2013 по 2020 года возглавлял Банк Англии.

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