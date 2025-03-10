В четырех областях Беларуси ликвидировали лесные пожары
- 10.03.2025, 11:21
Общая площадь их очагов оценивается в 12 гектаров.
За последние сутки в четырех областях Беларуси, Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской, ликвидировали лесные пожары. Общая площадь их очагов оценивается в 12 гектаров, сообщает Минлесхоз.
С начала года всего в лесах нашей страны произошло уже 115 лесных пожаров на площади 155,6 га.
Из-за сложной пожароопасной ситуации Минлесхоз призвал граждан воздержаться от посещения лесов. На территории Брестской области временно введен запрет на посещение лесов во всех районах. Также запрет на посещение лесов введен в Ветковском и Петриковском районах Гомельской области.