В четырех областях Беларуси ликвидировали лесные пожары 10.03.2025, 11:21

Общая площадь их очагов оценивается в 12 гектаров.

За последние сутки в четырех областях Беларуси, Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской, ликвидировали лесные пожары. Общая площадь их очагов оценивается в 12 гектаров, сообщает Минлесхоз.

С начала года всего в лесах нашей страны произошло уже 115 лесных пожаров на площади 155,6 га.

Из-за сложной пожароопасной ситуации Минлесхоз призвал граждан воздержаться от посещения лесов. На территории Брестской области временно введен запрет на посещение лесов во всех районах. Также запрет на посещение лесов введен в Ветковском и Петриковском районах Гомельской области.

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