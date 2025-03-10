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Глава Нацбанка Беларуси Каллаур отправлен в отставку

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  • 10.03.2025, 11:45
  • 13,024
Глава Нацбанка Беларуси Каллаур отправлен в отставку
Павел Каллаур

(обновлено) Его место займет уже экс-премьер Головченко.

Лукашенко отправил в отставку главу Нацбанка Павла Каллаура. Он руководил главным банком страны 10 лет.

Место Каллаура займет отправленный в отставку премьер страны Роман Головченко.

Павел Каллаур возглавил Нацбанк в конце 2014 года, сменив на этой должности Надежду Ермакову.

Павел Каллаур родился в 1962 в деревне Белоуша на Столинщине. Окончил Пинский учетно-кредитный техникум (1980), Белорусский государственный институт народного хозяйства имени Куйбышева (1985). Кандидат экономических наук (2001).

Работал в Столбцовском, Березинском, Воложинском отделениях Госбанка СССР (1985—1987), возглавлял Воложинское отделение Агропромбанка СССР (после — «Белагропромбанка») (1988—1993).

Работал в системе Нацбанка (1993—2010), сначала заместителем председателя правления, с 1999 — первым заместителем.

Председатель правления банка «БелВЭБ» (2010—2014). Председатель правления Нацбанка (2014—2025).

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