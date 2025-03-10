Глава Нацбанка Беларуси Каллаур отправлен в отставку

Глава Нацбанка Беларуси Каллаур отправлен в отставку25
- 10.03.2025, 11:45
- 13,024
(обновлено) Его место займет уже экс-премьер Головченко.
Лукашенко отправил в отставку главу Нацбанка Павла Каллаура. Он руководил главным банком страны 10 лет.
Место Каллаура займет отправленный в отставку премьер страны Роман Головченко.
Павел Каллаур возглавил Нацбанк в конце 2014 года, сменив на этой должности Надежду Ермакову.
Павел Каллаур родился в 1962 в деревне Белоуша на Столинщине. Окончил Пинский учетно-кредитный техникум (1980), Белорусский государственный институт народного хозяйства имени Куйбышева (1985). Кандидат экономических наук (2001).
Работал в Столбцовском, Березинском, Воложинском отделениях Госбанка СССР (1985—1987), возглавлял Воложинское отделение Агропромбанка СССР (после — «Белагропромбанка») (1988—1993).
Работал в системе Нацбанка (1993—2010), сначала заместителем председателя правления, с 1999 — первым заместителем.
Председатель правления банка «БелВЭБ» (2010—2014). Председатель правления Нацбанка (2014—2025).