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Россия заблокировала поставки одного продукта из Беларуси

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  • 10.03.2025, 13:01
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Россия заблокировала поставки одного продукта из Беларуси

За решением стоит Китай, где этот товар — деликатес.

Россельхознадзор попросил Беларусь временно прекратить выдачу сертификатов, разрешающих поставки куриных лап в РФ. Причина связана с изменениями в правилах контроля за мясом птицы, которые ввел Китай. Кроме того, в самой России также усилили контроль за импортом и производством такой продукции, пишет «Зеркало».

Россельхознадзор обратился в компетентные органы Беларуси с просьбой приостановить сертификацию куриных лап на территории России.

«Решение принято в соответствии с официальным письмом ГТУ Китая относительно внесения изменений в Протокол о проведении инспекционного, карантинного, ветеринарного и санитарного контроля в отношении взаимных поставок замороженного мяса птицы между Россией и Китаем и в связи с усилением контроля за ввозом в страну и производством продукции птицеводства на территории РФ», — говорится в сообщении.

Аналогичную просьбу направили в Узбекистан.

Проще говоря, это означает, что куриные лапы из Беларуси и Узбекистана временно не смогут официально ввозить в Россию, пока там не разберутся с новыми правилами и стандартами качества.

Решение вступает в силу с 10 марта.

Напомним, куриные лапы Беларусь также поставляет напрямую в сам Китай. Этим занимается логистический хаб «ГБК — Шелковый путь» (часть бизнес-империи одного из соратников Александра Лукашенко Виктора Шеймана), который среди прочего экспортирует мясо и субпродукты в Китай и страны Юго-Восточной Азии.

«Мясоперерабатывающим предприятиям мы предлагаем продвижение их продукции на рынки Китая, а потребителям в Китае мы предлагаем в том числе такие деликатесы, как куриные лапки и говяжьи голяшки», — уточняет фирма. Если в Беларуси эти продукты не особо котируются в розничной торговле, то в Китае считаются премиальными.

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