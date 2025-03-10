В Чечне возмутились указом из Москвы 10.03.2025, 17:22

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И «настоятельно призвали» пересмотреть решение.

Власти Чеченской Республики выразили возмущение блокированием мессенджера Telegram по указу из Москвы. Там призвали пересмотреть соответствующее решение.

Как сообщает «Апостроф», об этом сообщил министр по нацполитике, печати и информации республики Ахмед Дадаев.

Он заявил, что блокирование мессенджера Telegram на территории Чечни является абсолютно «необоснованным» и «нерациональным». Расценивает такой шаг как предвзятое отношение.

«Если это не предвзятое отношение, чем обусловлен выбор именно Чеченской Республики? Чем ситуация в Чеченской Республике отличается от других субъектов России? Разве в нашем регионе есть информационные риски, которых нет в других регионах страны?», – сообщил Дадаев.

Он привел официальную статистику, согласно которой, «Чечня является одним из самых безопасных регионов в стране». Дадаев считает, что вместо ограничения работы мессенджера стоило бы разработать стратегию борьбы с провокаторами, которые используют этот ресурс для своих целей.

Чеченский министр по нацполитике призвал пересмотреть решение по мессенджеру.

«Мы настоятельно призываем пересмотреть это решение, учитывая, что жители региона имеют такое же право на получение и распространение информации, как и другие граждане нашей страны», - добавил он.

В СНБО Украины прокомментировали блокировку, отметив, что реальная причина - страх протестных акций и неповиновения центральным властям.

«Особенно этот страх актуален в отношении республик Северного Кавказа, где активно протестовали против мобилизации на войну с Украиной. Несмотря на утверждение пропаганды о «дружбе народов», коренные народы России системно подвергаются дискриминации. Чтобы не допустить протестных движений в национальных республиках Кремль продолжает «закручивать гайки» и блокировать любую информацию, кроме пропаганды», - говорится в сообщении.

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