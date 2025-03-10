К «Газпрому» подали иски на 18 млрд евро 2 10.03.2025, 20:37

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Из-за отключения газа странам Европы.

Отключение газа западным странам в неудачной попытке заморозить Европу обернулось для «Газпрома» судебными претензиями на сумму, почти вдвое превышающую имеющиеся у компании запасы наличных на счетах, передает The Moscow Times.

В общей сложности европейские клиенты подали иски к российской компании на 18 млрд евро. Это следует из данных судебной картотеки судов РФ, в которые «Газпром» подал встречные иски — о запрете вести с ним разбирательства за пределами России.

Как сообщает «Интерфакс», всего от «Газпрома» поступило 13 встречных исков — столько же было подано против него самого. По 9 искам арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже выдал исполнительные листы.

Крупнейший иск к «Газпрому» был подан немецким концерном Uniper, в прошлом главным клиентом «Газпрома» в Германии и со-инвестором проекта «Северный поток — 2». Компания, которая закупала в России 20 млрд кубометров газа в год, потребовала 14,312 млрд евро в виде компенсации за убытки от прекращения российских поставок. В июне 2024 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил ее иск в полном объеме.

1,547 млрд евро потребовал от «Газпрома» польский концерн Europol Gaz, управлявший польским участком трубопровода «Ямал — Европа». Иск на 305 млн евро поступил от французской Engie, на 575 млн евро — от австрийской OMV, которая продолжала закупать российский газ вплоть до конца 2024 года.

В Чехии иск на 58 млн евро подала энергогруппа CEZ, в Словакии претензии на 9 и 4 млн евро соответственно поступили от ZSE Energia и Vychodoslovenska energetika. Более 1 млрд евро в сумме потребовали от «Газпрома» швейцарские энерготрейдеры DXT Commodities (385 млн евро) и Axpo Solutions (623 млн евро).

Общая сумма претензий к «Газпрому» практически сравнялась с его чистой выручкой от продаж газа на все внешние рынки вместе взятые: $10 млрд в год от экспорта в Европу и Турцию, $7 млрд от поставок в Китай и $2 млрд от экспорта в страны СНГ и Центральную Азию, согласно оценкам БКС.

Запасов наличных на счетах «Газпрома», согласно его отчетности по МСФО, едва хватит на половину исков: по состоянию на 30 сентября 2024 года в виде денежных средств и их эквивалентов у компании было 933 млрд рублей, или $10,5 млрд по текущему курсу ЦБ РФ.

Вскоре после начала войны правитель РФ Владимир Путин потребовал от европейских стран оплачивать газ «Газпрома» «в рублях», а после отказов некоторых клиентов, резко сократил прокачку по «Северному потоку». После взрыва на стоившем $10 млрд газопроводе экспорт «Газпрома» в европейские страны схлопнулся до уровней второй половины 1970х гг — 28,3 млрд кубометров в 2023 году.

В прошлом году поставки «Газпрома» в Европу незначительно увеличились, до 32 млрд кубометров, оставаясь почти в 6 раз ниже рекордных уровней 2018-19 гг: тогда прокачка достигала 175-180 млрд кубометров в год.

С 1 января 2025 года прекратилась прокачка газа через территорию Украины, и единственным маршрутом «Газпрома» в Европу остался «Турецкий поток». По данным Reuters, в январе экспорт по «Турецкому потоку» в ЕС достиг рекордных 1,54 млрд кубометров в месяц.

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