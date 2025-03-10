Акции Tesla растеряли весь рост после победы Трампа на выборах 6 10.03.2025, 21:02

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Всего со своего исторического максимума котировки снизились более чем на 50%.

Стоимость акций производителя электрокаров Tesla (TSLA) на торгах в понедельник, 10 марта, упала до уровней начала ноября 2024 года. Таким образом, бумаги растеряли весь рост, который наблюдался после того, как Дональд Трамп победил на президентских выборах в США 5 ноября.

На торгах биржи NASDAQ в понедельник, 10 марта, котировки Tesla упали на 12,01% и опустились до $231,13 за акцию по состоянию на 19:50 по Минску. Накануне выборов в США, то есть 4 ноября, акции Tesla завершили основные торги на уровне $242,84 за бумагу.

Негативная динамика бумаг производителя электрокаров Tesla наблюдалась на фоне общего снижения американского рынка акций. Индекс NASDAQ Composite (IXIC) упал на 3,2% — до 17618,04 пункта.

В акциях Tesla был бурный рост после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2024 года. За несколько недель после выборов инвесторы вложили более $700 млрд в акции Tesla, сделав ставку на то, что отношения Илона Маска с новым президентом США и растущая политическая значимость бизнесмена принесут пользу автопроизводителю, сообщил Bloomberg. Маск был одним из немногих крупных бизнесменов, публично поддержавших кандидатуру республиканца.

На торгах 18 декабря акции Tesla подорожали до исторического максимума $488,54 на фоне ожиданий улучшения положения компании из-за близости Маска к Трампу, который назначил предпринимателя главой Департамента эффективности госуправления США (DOGE). В результате в декабре 2024 года Маск, который является крупнейшим акционером производителя электрокаров Tesla с долей 13%, стал первым человеком в истории с состоянием $400 млрд.

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