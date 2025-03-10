В Литве назвали лучшее за 35 лет правительство 10.03.2025, 21:25

Опрос.

11 марта Литва отметит 35-летия восстановления независимости. Это не только день, в который состоится немало мероприятий, но и повод оценить достижения минувших лет, пишет Delfi.

Опрос элиты Литвы по заказу портала провел журнал Reitingai с 27 декабря 2024 года по 27 января 2025 года. В опросе участвовали 1142 человека.

Лучше всего респонденты оценили 18-ое правительство, которое возглавила Ингрида Шимоните (199 из 1142). На втором месте 12-ое правительство Альгирдаса-Миколаса Бразаускаса (174 из 1142), на третьем – 15-ое правительство Андрюса Кубилюса (138 из 1142).

Никак не оценили 7-ое правительство Миндаугаса Синкявичюса и 2-ое Альбертаса Шименаса.

Больше половины участников опроса сказали, что больше других президентов для прогресса Литвы сделал Валдас Адамкус (638 из 1142), на втором месте Даля Грибаускайте (321 из 1142), на третьем Бразаускас (97 из 1142).

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