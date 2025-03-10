ВСУ поразили российскую САУ «Тюльпан», БМП и танк россиян в Харьковской области 10.03.2025, 21:43

Видео.

Украинские бойцы нанесли серьезные потери врагу на восточном направлении. С помощью FPV-дронов ВСУ уничтожили несколько единиц техники российских оккупантов и подбили САУ 2С4 «Тюльпан».

Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица».

В Харьковской области выполнять боевые задачи продолжает 429 отдельный полк беспилотных систем «Ахилле». Его бойцы в районах Купянска и Двуречной нанесли прицельные удары по технике российских оккупантов.

«Боевые экипажи FPV-дронов уничтожили БМП, танк, багги. Поражены САУ 2С4 «Тюльпан», две БМП и танк. Двое оккупантов ликвидированы, еще 2 - ранены», - сообщили в ОСУВ "Хортица".

Искусную работу по уничтожению российской техники бойцы полка «Ахиллес» продемонстрировали на видео.

«Украинские защитники держат оборону, наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике, уничтожая превосходящие силы врага, который пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление», - добавили в группировке войск.

ВСУ принимают все меры для недопущения ухудшения тактического положения в Харьковской области.

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