IT-сектор США потерял $1 трлн после слов Трампа о возможной рецессии 3 10.03.2025, 22:48

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Бенчмарк может закончить день с худшим результатом с 2022 года.

На рынке акций США худший день в этом году, пишет Bloomberg. Наибольшие потери несет технологический сектор. Совокупная капитализация компаний, входящих в индекс NASDAQ 100, за день сократилась на $1 трлн. Бенчмарк может закончить день с худшим результатом с 2022 года.

Рынок американских акций упал после того, как президент США Дональд Трамп отказался исключать риски рецессии . Об этом политик сказал в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, 9 марта. Выдержки из интервью приводит Reuters.

Трамп заявил, что для американкой экономики «наступает переходный период», когда вступят в силу пошлины на импорт. На вопрос, ожидает ли он рецессию в США в 2025 году, Трамп ответил: «Я ненавижу делать такие прогнозы. Это переходный период, потому что то, что мы делаем, очень важно. Мы возвращаем богатство в Америку. Это важно». Он добавил, что пройдет немного времени, прежде чем американцы увидят результаты его политики.

Реакция американских фондовых индексов по состоянию на 21:13 по Минску:

индекс Nasdaq 100 на упал на 3,8%, до 19425,8 пункта;

индекс Dow Jones снизился на 1,9%, до 41 978,6 пункта;

индекс S&P 500 опустился на 2,8%, до 5610,2 пункта.

Индекс волатильности VIX Index (VIX), который часто называют «индексом страха» Уолл-стрит, вырос на 3,6 пункта и достиг 27, что стало самым высоким показателем с 18 декабря, подсчитал Reuters.

Среди акций, входящих в индекс S&P 500, в лидерах снижения были акции производителя электрокаров Tesla (-14%) и разработчика программного обеспечения Palantir Technologies (-11%). Бумаги Apple потеряли 5,3%, акции Microsoft — 3,5%, а бумаги NVIDIA подешевели на 4,8%.

Инвесторы на американском фондовом рынке опасаются, что президент США Дональд Трамп готов терпеть трудности в экономике и на рынках ради достижения долгосрочных целей, связанных с пошлинами и сокращением государственного аппарата, пишет Bloomberg.

К потенциальным геополитическим потрясениям добавляются продолжающиеся разговоры об инфляции, экономическом росте, а теперь и потенциальной рецессии в США, усугубляемой торговыми войнами, отметили в Janney Montgomery Scott. «Президент Трамп удвоил усилия по реализации текущей политики и признал возможность замедления темпов роста, и это повлияло на настроения на рынке», — заключил эксперт The Sevens Report Том Эссей.

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