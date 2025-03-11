Дочери Путина выдали многомиллионный грант из бюджета РФ на работы по продлению жизни стариков 11.03.2025, 3:13

Мария Воронцова находится под западными санкциями.

Старшая дочь Путина, врач-эндокринолог Мария Воронцова выиграла грант Российского научного фонда (РНФ) на 30 млн рублей, несмотря на низкий индекс Хирша — показатель, отражающий цитируемость ученого и число его публикаций. Как пишет T-Invariant, грант посвящен исследованию процессов обновления клеток в организме как основы долголетия и здоровья человека, средства выделены в рамках программы финансирования научных лабораторий мирового уровня.

Индекс Хирша Воронцовой — всего около 5 пунктов (если верить российской базе elibrary.ru). При этом у большей части из 26 победителей грантового конкурса РНФ в 2025 году показатель варьируется от 30 до 60 единиц, выяснили журналисты по базам Scopus, Web of Science и Google Scholar, в которой профиль Воронцовой отсутствует.

Таким способом она пытается повысить свою значимость в научной иерархии страны, считает один из постоянных грантополучателей РНФ. «Не очень понятно, зачем Воронцовой такие копейки, около 30 млн рублей. Очевидно, что на ее работы по старению найдут любые деньги. Наверное, она типа свадебного генерала: заявку писали ее коллеги по факультету, а для нее это важно с точки зрения академического статуса», — отметил он.

Воронцова является кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры внутренних болезней факультета фундаментальной медицины МГУ, замдекана по научной работе факультета и членом Ученого совета вуза. Ее также считают куратором госпрограммы по развитию российской генетики на 127 млрд рублей, отмечает издание.

Весной 2022 года Мария Воронцова была включена в санкционные списки Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии. «Воронцова руководит финансируемыми государством программами, на которые были направлены миллиарды долларов от Кремля для генетических исследований, и их лично курирует Путин», — говорилось в сообщении Минфина США.

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