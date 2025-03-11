Археологи нашли тайную «сестру» Стоунхенджа 11.03.2025, 12:03

Древний памятник мог быть прототипом для всех подобных.

Мегалит Стоунхендж, состоящий из нескольких кругов из гигантских (до 8,5 м высотой) камней, является одним из самых загадочных и важных достопримечательностей Британии каменного века. Но теперь ученые выяснили, что у знаменитого каменного круга Уилтшира есть тайная «сестра», которая может быть даже старше.

В Дорсете (Англия) археологи передатировали древнее захоронение 3200 годом до нашей эры – более чем на два столетия раньше, чем считалось ранее. Как пишет MailOnline, согласно новым исследованиям Университета Эксетера и Исторической Англии, древний памятник Флагстоун мог быть «прототипом» для более поздних – таких как Стоунхендж.

Ранее, из-за схожести между двумя местами, исследователи считали, что они были построены примерно в одно время. Однако радиоуглеродное исследование оленьих рогов, человеческих останков и древесного угля показывает, что первоначальное строительство действительно происходило гораздо раньше.

По словам ведущего автора исследования доктора Сьюзен Грини, «сестринским» памятником Флагстоуна является Стоунхендж, первая фаза которого почти идентична, но датируется примерно 2900 годом до нашей эры. В своей статье, опубликованной в журнале Antiquity, исследователи утверждают, что Стоунхендж мог прямо повторить форму этого раннего памятника.

Достопримечательность Флагстоун была обнаружена в 1980-х годах при строительстве объездной дороги. Как показали раскопки, она была образована круглым рвом диаметром 100 метров из рядовых ям и, вероятно, земляного валика.

Флагстоун это необычная достопримечательность архитектуры, находки и архивы раскопок которой хранятся в Музее Дорсета. По словам доктора Грини – она была построена, как идеально круглое ограждение, связанное с захоронениями и кремацией. Ранее здесь было обнаружено по меньшей мере четыре захоронения в ямах ограждения – кремированный взрослый и трое детей, не кремированных, а также три частичные кремации взрослых в других местах.

Ученая рассказывает, что пересмотренная хронология относит Флагстоун к более раннему периоду, чем они предполагали ранее. Предполагалось, что все эти достопримечательности были построены примерно в начале 30-го века до нашей эры, однако новые данные доктора Грини предполагает, что эта шкала времени неверна.

В ходе исследования они измерили количество радиоактивного углерода-14 в биологических материалах с места происшествия, распадающегося с определенной скоростью, и высчитали, сколько времени прошло с момента смерти этого организма. Новые находки предполагают, что ранняя неолитическая деятельность, включая рытье ям, имела место примерно в 3650 году до нашей эры. А уже после многовекового перерыва примерно в 3200 г. до н. е. было создано круглое ограждение со рвом, в котором сразу же после этого начали размещать захоронения. Позднее захоронение молодого взрослого мужчины под большим сарсеновым камнем в центре вольера произошло примерно через 1000 лет после его первого использования.

Что касается строительства Стоунхенджа, то, согласно исследованиям археологов, оно началось с круглого рва, окружавшего территорию диаметром 100 метров примерно за 3000 лет до нашей эры. И только около 2500 лет до нашей эры знаменитые сарсеновые камни были сооружены на Солсберийской равнине, чтобы создать памятник в том виде, который мы знаем сегодня.

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