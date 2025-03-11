Украинцы назвали главную цель России в войне 11.03.2025, 12:11

Лишь 4% считают, что Россия стремится лишь сохранить уже оккупированные территории.

Две трети украинцев (66%) считают, что целью России является уничтожение Украины и украинцев. В частности, 28% убеждены, что Россия хочет или осуществить физический геноцид украинцев, а 38% - захватить всю/большинство территории Украины и уничтожить украинскую государственность и нацию.

Об этом сообщается в опросе КМИС.

Кроме этого, еще 14% считают, что Россия хочет захватить всю или большинство территории и установить марионеточное правительство. Считают, что Россия хочет захватить весь Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области - 7%. Таким образом, 87% украинцев считают, что Россия не хочет останавливаться на уже оккупированных территориях.

Лишь 4% считают, что Россия стремится лишь сохранить уже оккупированные территории. И только 3% выбрали вариант, что Россия хочет только «денацифицировать» и демилитаризовать Украину. Остальные 7% затруднились ответить на вопрос.

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