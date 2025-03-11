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Как сэкономить на топливе: секретный прием с миской воды в салоне авто

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  • 11.03.2025, 15:49
Как сэкономить на топливе: секретный прием с миской воды в салоне авто

Специалисты рассказали об эффективных способах.

Цены на горючее растут, и водители ищут способы уменьшить расходы на заправку.

Эксперты издания express.co пишут, что в условиях, когда каждый литр топлива становится все дороже, в первую очередь важно оптимизировать стиль вождения.

Один из самых оригинальных советов, который поможет сократить лишние расходы на топливо - это поставить миску с водой на пассажирское сиденье.

«Миска с водой на пассажирском сиденье - это отличный сдерживающий фактор для ненужных ускорений и торможений. Это звучит немного странно, но это простое и блестящее напоминание о том, что нужно ездить осторожно. Если вы слишком сильно нажмете на педаль газа, то увидите, как по бокам разливается вода. Так же, если вы едете слишком быстро и резко тормозите, вы заметите воду на сиденье», - объясняют специалисты.

Эксперты еще рекомендуют парковаться так, чтобы утром солнце попадало на автомобиль. Это особенно актуально в холодное время года.

«В зимние месяцы, если вы припаркуетесь лицом к солнцу, вы потратите меньше времени на то, чтобы завести машину, чтобы прогреть ее или очистить стекла от запотевания», - пишут специалисты.

Также рекомендуется использовать гараж для автомобиля, чтобы поддерживать стабильную температуру и уменьшить расходы на обогрев или охлаждение салона.

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