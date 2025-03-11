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Президент Кыргызстана: Минск готов передать Бакиева

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  • 11.03.2025, 16:46
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Президент Кыргызстана: Минск готов передать Бакиева
КУРМАНБЕК БАКИЕВ

Но есть условие.

Минск и Бишкек ведут переговоры о передаче Кыргызстану получившего убежище в Беларуси экс-президента Курманбека Бакиева, заявил агентству «Кабар» президент страны Садыр Жапаров.

Он прокомментировал ситуацию с бывшим президентом Курманбеком Бакиевым после того, как появились слухи, что его сын, приговоренный в стране к пожизненному заключению, прилетал в Кыргызстан.

«Что касается Курманбека Бакиева, по нему ведутся переговоры. Нам говорят: „Если не посадите, то готовы его передать“. Аналогичная ситуация и с Сапаром Исаковым — „Если не посадите, готовы передать хоть сегодня“. Мы думаем над этим. С одной стороны, можно ведь согласиться, привезти их и допросить по делу ТЭЦ, по делу музея? Пусть расскажут, кто и сколько денег получил. А возвращение украденных средств в бюджет — это уже задача силовых структур. Ведь миллиарды украденных средств мы именно такими путями и возвратили», — рассказал Жапаров.

По его словам народ Кыргызстана уже 15 лет требует: «Почему не можете доставить их из той же Москвы или Минска?»

«Те, кто распространяет ложную информацию, вероятно, услышали об этих переговорах. Вот и решили раздуть слух о Максиме Бакиеве. Как было бы хорошо, если бы он действительно приехал! Мы бы его посадили, а миллиарды вернулись бы в бюджет», — добавил президент Кыргызстана.

Курманбек Бакиев вынужденно покинул свой пост после революции в апреле 2010 года (поводом для восстания стали тяжелое экономическое положение населения, коррупция и клановость власти в Кыргызстане). По приглашению Александра Лукашенко он убежал в Беларусь, до сих пор находится в международном розыске.

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