Генштаб ВСУ: Поражен Московский НПЗ
- 11.03.2025, 17:14
- 2,588
Также поражена станция нефтепровода «Дружба».
Украинские войска в ночь на 11 марта поразили с помощью беспилотников производственные мощности Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, сообщает Генштаб ВСУ.
«В частности, зафиксировано попадание по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода, способного перерабатывать 11 миллионов тонн нефти в год и обеспечивающего 40-50% потребностей города Москва в дизеле и бензине», — говорится в публикации.
В ВСУ также сообщают, что были зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции Стальной конь в Орловской области, которая «обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода „Дружба“ и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта Усть-Луга в Ленинградской области».
Генштаб ВСУ пишет, что удары наносились «по ряду стратегических объектов РФ, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии» против Украины.