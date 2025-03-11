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Генштаб ВСУ: Поражен Московский НПЗ

  • 11.03.2025, 17:14
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Генштаб ВСУ: Поражен Московский НПЗ

Также поражена станция нефтепровода «Дружба».

Украинские войска в ночь на 11 марта поразили с помощью беспилотников производственные мощности Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, сообщает Генштаб ВСУ.

«В частности, зафиксировано попадание по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода, способного перерабатывать 11 миллионов тонн нефти в год и обеспечивающего 40-50% потребностей города Москва в дизеле и бензине», — говорится в публикации.

В ВСУ также сообщают, что были зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции Стальной конь в Орловской области, которая «обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода „Дружба“ и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта Усть-Луга в Ленинградской области».

Генштаб ВСУ пишет, что удары наносились «по ряду стратегических объектов РФ, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии» против Украины.

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