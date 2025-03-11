Рубио после переговоров с Украиной: Мяч теперь на стороне России 8 11.03.2025, 21:49

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Марко Рубио

США ждут от РФ прекращения огня.

Украина готова к прекращению огня с Россией. Теперь Москва должна ответить взаимностью.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявили во время общения с журналистами.

После сегодняшних переговоров с украинской делегацией, которые в частности касались прекращения огня, Рубио подчеркнул, что «мяч теперь на стороне России».

Госсекретарь подчеркнул, что Украина сделала «положительный шаг» к установлению мира, и он надеется, что Россия ответить взаимностью.

«Самый первый жест доброй воли, который мы могли бы увидеть от России — взять украинское предложение (о прекращении огня, - ред.) и ответить на него «да», - добавил глава Госдепа.

В свою очередь Уолтц уточнил, что Украина разделяет видение президента США Дональда Трампа в вопросе завершения войны.

«Они разделяют его решимость прекратить боевые действия», - добавил он.

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