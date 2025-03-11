Зеленский: Возможное прекращение огня последует после согласия России 11.03.2025, 22:16

Владимир Зеленский

По его словам, убедить РФ пойти на прекращение огня должны США.

Возможное полное прекращение огня на 30 суток, о котором договорились США и Украина, начнется тогда, когда на идею согласится Россия. Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся — в тот момент тишина заработает», — сказал он.

По словам Зеленского, убедить Россию пойти на прекращение огня должны США. Украинский президент напомнил, что Киев изначально собирался предложить «воздушно-морское перемирие» — то есть отказ от ударов ракетами, бомбами, дальнбойными дронами и действий на море. Но во время переговоров поступило предложение США «сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта».

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