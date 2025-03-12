Корабль «Сияние Севера» не может доплыть из Сирии до РФ 2 12.03.2025, 11:35

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В районе Гибралтара российский корабль сел на мель.

В районе Гибралтара российский корабль «Сияние Севера» сел на мель. Это судно и еще один корабль «Александр Шабалин» перевозят российскую военную технику из Сирии.

Еще 3 марта судно «Сияние Севера» находилось в районе Кипра, однако сейчас стало известно, что оно село на мель в районе Гибралтара, сообщает канал «Крымский ветер».

Паблик сообщил такую информацию, отталкиваясь от данных со спутниковых снимков. Впервые удалось отследить «Сияние Севера» 3 марта, когда судно включило ненадолго транспондер. Всего же из Сирии в сторону РФ движутся сразу три транспортных корабля, которые сопровождают фрегат «Адмирал Григорович» и десантный корабль «Александр Шабалин».

Еще в декабре 2024 года в Средиземном море произошла поломка на борту еще одного российского корабля Sparta, который Кремль использует для перевозки военной техники из Сирии.

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