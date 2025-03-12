The Telegraph: Трамп бросает вызов Путину 1 12.03.2025, 12:24

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Фото: AP

Как минимум, блеф Кремля может быть разоблачен.

Президент США Дональд Трамп бросает вызов российскому диктатору Владимиру Путину, ожидая, что Кремль согласится на прекращение огня в войне РФ против Украины.

Об этом в среду, 12 марта, пишет The Telegraph, указывая, что Трамп в ближайшие дни позвонит Путину и скажет, что «для танго нужны двое» и предложит ему согласиться за 30-дневное прекращение огня. Это может стать первой паузой в боевых действиях с того момента, как Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину, отмечается в публикации.

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с Украиной 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) заявил, что теперь «мяч на стороне России». И, если Москва скажет «нет» предложению о прекращении огня, то тогда «мы, к сожалению, узнаем, что является препятствием для мира», подчеркнул он.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, что во время встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии «было предложение от США сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта».

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что россияне согласятся на режим прекращения огня и заявил, что пригласит Зеленского в Белый дом.

«Я думаю, есть большая разница между последним визитом (Зеленского, — ред.) в Овальный кабинет, это полное прекращение огня, на которое согласилась Украина, и надеюсь, Россия согласится тоже», — заявил Трамп.

По словам украинского чиновника, имя которого The Telegraph не раскрывает, предложенное прекращение огня было «частично» призвано разоблачить блеф Путина относительно его готовности к продвижению мирных переговоров.

«Посмотрим, что произойдет, но я даю менее 50% вероятности того, что они [Россия] согласятся», — сказал собеседник изданию.

В то же время источники в западной разведке предупредили, что Путин не желает отказываться от своих максималистских целей в войне РФ против Украины.

Во вторник, 11 марта, 11 марта украинская и американская делегации провели переговоры в Джидде, Саудовская Аравия. Встреча длилась более восьми часов. По итогам переговоров стороны заявили, что Украина готова принять предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня, а США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности.

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова принять предложение США и прекращение огня наступит, если на это согласится Россия.

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