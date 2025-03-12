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Вероятность рецессии в США подскочила до 40%

  • 12.03.2025, 17:15
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Вероятность рецессии в США подскочила до 40%

Все из-за политики Трампа.

Вероятность рецессии в США в 2025 году составляет около 40%, а репутация страны как объекта инвестиций может серьезно пострадать, если администрация Дональда Трампа подорвет доверие к системе государственного управления США.

«Сейчас мы находимся в ситуации повышенной обеспокоенности относительно экономики США», — заявил Брюс Касман, главный глобальный экономист американского инвестиционного банка JP Morgan. Об этом сообщает Reuters.

Еще в начале года банк оценивал вероятность рецессии в 30%.

При этом JP Morgan прогнозирует рост ВВП США на 2% в 2025 году.

«В последние дни американские акции пережили самую резкую распродажу за последние месяцы, поскольку инвесторы начали беспокоиться о том, что президент Дональд Трамп замедлит рост экономики с помощью импортных пошлин», — отмечает агентство.

95% экономистов, опрошенных Reuters в Канаде, Мексике и США, заявили, что риски рецессии в их экономиках возросли из-за пошлин Трампа.

Экономисты Goldman Sachs и Morgan Stanley понизили свои прогнозы роста ВВП США и теперь ожидают роста на уровне 1,7% и 1,5% соответственно.

Касман заявил, что риск рецессии может возрасти, вероятно, до 50% и более, если ответные пошлины, которые Трамп пригрозил ввести с апреля, действительно вступят в силу.

«Если мы продолжим идти по этому пути более разрушительной, недружественной по отношению к бизнесу политики, я думаю, риски на этом фронте рецессии возрастут», — сказал он.

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