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Зеленский сделал ряд важных заявлений

  • 12.03.2025, 17:38
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Зеленский сделал ряд важных заявлений

Президент Украины назвал «красные линии» и прокомментировал возможный режим тишины.

Президент Владимир Зеленский в среду, 12 марта, заявил, что США усилит санкции против России, а также вооружит Украину в случае отказа российской стороны от 30-дневного перемирия.

Об этом он сказал журналистам по итогам встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, пишет «Интерфакс-Украина».

«Сильные шаги в отношении российской стороны [со стороны США]. Я так понимаю, что мы можем рассчитывать на сильные шаги. Не знаю, детали пока не знаю, но мы говорим о санкционных действиях соответственно, ну, и усиление Украины», — заявил украинский президент.

На вопрос о том, каковы шансы на то, что российская сторона согласится на предложенное 30-дневное перемирие, Зеленский сказал, что «посмотрим [какие шансы]».

Также Зеленский отметил, что признание захваченных территорий частью РФ — абсолютно невозможно. Он подчеркнул, что украинцы борются, есть погибшие и раненые — и этого никто не забудет. По его словам, это «главная красная линия» для Украины»

Зеленский рассказал, что обсуждение гарантий безопасности станет более предметным в случае 30-дневной тишины. Этот период необходим для четкой формулировки документов, согласования шагов и форматов безопасности.

«Эти 30 дней выделяют именно для того, чтобы положить предложения на бумагу, согласованные с союзниками шаги и форматы тех или иных гарантий безопасности, которые будут у Украины после этой войны», — пояснил он.

По словам президента, ключевой задачей для Украины сейчас является установление тишины. Далее будет разрабатываться пошаговый план завершения войны с гарантиями безопасности.

«Если это будет сделано, то после этого будет снято военное положение и будут выборы согласно украинскому законодательству. Никто откладывать их не будет», — добавил он.

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