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«Беларусбанк» начал покупать монеты у населения по ценам от 100 рублей

  • 12.03.2025, 21:41
«Беларусбанк» начал покупать монеты у населения по ценам от 100 рублей

Речь идет о монетах «Славянка».

С 11 марта у белорусов появилась возможность не только приобрести у «Беларусбанка», но и продать ему слитковые или инвестиционные монеты Нацбанка «Славянка» из золота и серебра, говорится в информации, размещенной на сайте банка.

Монета «Славянка» выпускается Нацбанком Беларуси с 2013 года и предназначена для инвестирования и накопления денежных средств.

Стоимость монеты определяется с учетом цен, сложившихся на международном рынке драгметаллов.

Так, например, на сайте банка есть информация о ценах. Золотая монета «Славянка» номиналом 50 рублей покупается по 2350 рублей, а продается по 2650 рублей. Что касается серебряной монеты «Славянка» номиналом 20 рублей, то ее покупают по 100 рублей, а продают по 190 рублей.

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