Соболенко признана игроком года в женском теннисе
- 12.03.2025, 22:04
Белорусская теннисистка превзошла польку Игу Свентек.
Белорусская теннисистка стала лауреатом в двух престижных и в то же время приятных номинациях.
Соболенко наградили этими призами по ходу турнира в Индиан-Уэллсе, где она ближайшей ночью проведет матч 4-го раунда и попытается выйти в четвертьфинал.
Первая номинация — это премия Jerry Diamond ACES Award от WTA за преданность делу и продвижение женского тенниса среди болельщиков, СМИ, а также участие в рекламе и благотворительной деятельности.
Кроме того, Арина была названа игроком года в женском теннисе по итогам 2024-го. Здесь она превзошла свою главную конкурентку на протяжении нескольких последних лет Игу Свентек.