Соболенко признана игроком года в женском теннисе 12.03.2025, 22:04

Белорусская теннисистка превзошла польку Игу Свентек.

Белорусская теннисистка стала лауреатом в двух престижных и в то же время приятных номинациях.

Соболенко наградили этими призами по ходу турнира в Индиан-Уэллсе, где она ближайшей ночью проведет матч 4-го раунда и попытается выйти в четвертьфинал.

Первая номинация — это премия Jerry Diamond ACES Award от WTA за преданность делу и продвижение женского тенниса среди болельщиков, СМИ, а также участие в рекламе и благотворительной деятельности.

Кроме того, Арина была названа игроком года в женском теннисе по итогам 2024-го. Здесь она превзошла свою главную конкурентку на протяжении нескольких последних лет Игу Свентек.

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