Дроны подожгли предприятие в Калужской области РФ
- 13.03.2025, 9:38
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Повреждена также башня связи.
В Калужской области (РФ) в ночь на 13 марта работала ПВО из-за ударов с применением беспилотников. В результате воздушной атаки был пожар на территории промышленного предприятия, были повреждены башня связи и линия электроснабжения, а также есть раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Калужской области Владислава Шапшуи.
Российский чиновник утром отчитался об «отражении» дроновой атаки на регион и рассказал о якобы ликвидации 25 БПЛА этой ночью.
По его словам, беспилотники «были перехвачены и уничтожены на территории Дзержинского, Хвастовичского, Кировского, Думиничского, Мещовского и Ульяновского районов».
Вместе с тем, рассказывает российский чиновник, в результате «падения одного из БПЛА возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе».
«Возгорание было оперативно ликвидировано. Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранения легкой степени тяжести», - говорит он.
Кроме того, из-за «падения БПЛА» были повреждены башня связи и линия электроснабжения в Хвастовичском районе, добавляет губернатор.