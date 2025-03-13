закрыть
13 марта 2025, четверг, 11:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны подожгли предприятие в Калужской области РФ

  • 13.03.2025, 9:38
  • 3,136
Дроны подожгли предприятие в Калужской области РФ

Повреждена также башня связи.

В Калужской области (РФ) в ночь на 13 марта работала ПВО из-за ударов с применением беспилотников. В результате воздушной атаки был пожар на территории промышленного предприятия, были повреждены башня связи и линия электроснабжения, а также есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Калужской области Владислава Шапшуи.

Российский чиновник утром отчитался об «отражении» дроновой атаки на регион и рассказал о якобы ликвидации 25 БПЛА этой ночью.

По его словам, беспилотники «были перехвачены и уничтожены на территории Дзержинского, Хвастовичского, Кировского, Думиничского, Мещовского и Ульяновского районов».

Вместе с тем, рассказывает российский чиновник, в результате «падения одного из БПЛА возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе».

«Возгорание было оперативно ликвидировано. Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранения легкой степени тяжести», - говорит он.

Кроме того, из-за «падения БПЛА» были повреждены башня связи и линия электроснабжения в Хвастовичском районе, добавляет губернатор.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип