закрыть
13 марта 2025, четверг, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кремлю пришлось объяснять странное видео с Путиным в Курской области

19
  • 13.03.2025, 11:54
  • 14,648
Кремлю пришлось объяснять странное видео с Путиным в Курской области

У российского диктатора был необычный голос.

После видео того, как 12 марта российский диктатор Владимир Путин прибыл с визитом в Курскую область, в Кремле начали объяснять странный голос Путина и рассинхрон звука и самого видео.

Об этом писали росСМИ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это первое видео, где был «небольшой рассинхрон» звуковой дорожки и видео. Однако видео решили все-таки дать, чтобы, как он объясняет, всех поскорее ознакомить с содержанием

Напомним, что на видео, которое активно распространяли в сети, картинка расходится со звуком, а у самого российского диктатора непривычно высокий голос.

Затем Песков заверил, что специалисты в течение получаса якобы «чинили картинку», поэтому она вроде как вышла уже в нормальном тембре, с нормальной синхронизацией.

Написать комментарий 19

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип