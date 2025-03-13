Кремлю пришлось объяснять странное видео с Путиным в Курской области 19 13.03.2025, 11:54

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У российского диктатора был необычный голос.

После видео того, как 12 марта российский диктатор Владимир Путин прибыл с визитом в Курскую область, в Кремле начали объяснять странный голос Путина и рассинхрон звука и самого видео.

Об этом писали росСМИ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это первое видео, где был «небольшой рассинхрон» звуковой дорожки и видео. Однако видео решили все-таки дать, чтобы, как он объясняет, всех поскорее ознакомить с содержанием

Напомним, что на видео, которое активно распространяли в сети, картинка расходится со звуком, а у самого российского диктатора непривычно высокий голос.

Затем Песков заверил, что специалисты в течение получаса якобы «чинили картинку», поэтому она вроде как вышла уже в нормальном тембре, с нормальной синхронизацией.

Кремлю довелося пояснювати дивний голос Путіна на відео в Курській області pic.twitter.com/28uuidkRLU — Апостроф (@apostrophe_ua) March 13, 2025

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